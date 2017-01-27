Журналисты разных областей Украины принимают участие в трёхдневном пресс-туре по Одессе

09:06 / 26.04.2017

ОДЕССА, 26 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Журналисты Винницкой, Херсонской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской и других областей Украины принимают участие в трёхдневном пресс-туре по Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в рамках Международной туристической недели представители украинских СМИ знакомятся с Одессой. Первая часть пресс-тура с представлением достопримечательностей города прошла вчера, 25 апреля.

«Знакомство гостей с Одессой началось с обзорной экскурсии по центру города. Затем журналисты посетили Музей кино Одесской киностудии, где хранятся раритетные материалы о кинолентах и звездах кинематографа. Запоминающейся для гостей стала и стала поездка в музей-заповедник «Катакомбы Одессы».

На примере Центрального парка культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко украинские журналисты могут узнать, как можно благоустроить зеленые зоны отдыха, создав площадки для проведения фестивалей в исторических памятных местах.

Знания гостей об Одессе дополняет также экскурсия «Одесса – морские ворота Украины: история и современность» с демонстрацией Карантинной аркады», — рассказали в департаменте.

Пресс-тур по Одессе для журналистов продолжится 26-27 апреля.

Сегодня, 26 апреля, представители украинских СМИ также примут участие в заседании Совета туристических городов и регионов при Министерстве экономического развития и торговли Украины.