Правоохранители проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка в Белгороде-Днестровском

13:25 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Белгорода-Днестровского проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, 12 декабря в Белгороде-Днестровском под колеса автобуса попала 8-летняя девочка. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе, а водитель автобуса не рассчитал тормозной путь, в результате чего девочка попала под колеса.

«Ребенок доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.