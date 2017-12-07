ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Правоохранители проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка в Белгороде-Днестровском
13:25 / 13.12.2017

ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Белгорода-Днестровского проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.

По информации отдела, 12 декабря в Белгороде-Днестровском под колеса автобуса попала 8-летняя девочка. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе, а водитель автобуса не рассчитал тормозной путь, в результате чего девочка попала под колеса.

«Ребенок доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
Loading...

Последние новости:
12:59 13.12.2017
«Кредитный рейтинг Одессы сохраняется на уровне uaАА-», — РА «Кредит-Рейтинг»
12:51 13.12.2017
«Очереди в детские сады Одесской области с начала года сократились почти на 20%», — ОГА
11:57 13.12.2017
Курсы обмена валют, установленные в Одессе сегодня, 13 декабря
11:45 13.12.2017
Житель Болграда, убивший семейную пару и ранивший двоих детей, приговорён к пожизненному заключению
11:35 13.12.2017
Прокуратура снова будет жаловаться на судей, отпустивших опасных преступников из-под ареста


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.018