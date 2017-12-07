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Правоохранители проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка в Белгороде-Днестровском
13:25 / 13.12.2017
ОДЕССА, 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Белгорода-Днестровского проводят проверку по факту наезда автобуса на ребенка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 декабря, в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области.
По информации отдела, 12 декабря в Белгороде-Днестровском под колеса автобуса попала 8-летняя девочка. Ребенок переходил дорогу на пешеходном переходе, а водитель автобуса не рассчитал тормозной путь, в результате чего девочка попала под колеса.
«Ребенок доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает», — рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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