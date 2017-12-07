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Мошенники переправили в Одессу 16 граждан Вьетнама, заверив, что доставили их во Францию
10:50 / 08.12.2017

ОДЕССА, 08 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Организаторы канала нелегальной переправки мигрантов доставили в Одессу 16 граждан Вьетнама, уверяя, что они уже прибыли во Францию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 декабря, в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины.

По информации пресс-службы, 6 декабря сотрудники Одесского областного управления миграционной службы в области совместно с сотрудниками Нацполиции выявили 16 граждан Социалистической Республики Вьетнам, которые попали на территорию Украины незаконно, с использованием канала нелегальной миграции с восточной границы Российской Федерации. Конечной целью нелегального путешествия были страны Европейского Союза.

Указанная группа лиц была обнаружена на одной из частных квартир в Малиновском районе Одессы — организаторы канала сказали им, что они уже во Франции.

На правонарушителей были составлены протоколы об админзадержания и админправонарушении по ч. 1 ст. 203 КУоАП.

Работниками миграционной службы готовятся документы на принудительное выдворение в страну гражданской принадлежности и помещение части указанных граждан в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с целью идентификации и последующего выдворения.

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Мнения
Артём Филипенко
Прорыв или иллюзия прорыва? или О венской встрече по приднестровскому урегулированию
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?

 
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