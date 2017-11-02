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Прокуратура передала в суд дело двух скандалистов-драчунов из Малиновского района
13:08 / 05.12.2017
ОДЕССА, 05 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Малиновского района передала в суд обвинительный акт в отношении двух одесситов, которые провоцировали конфликты и жестоко избивали прохожих, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 5 декабря, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сотрудники Одесской местной прокуратуры №2 направили в суд обвинительный акт в отношении двух молодых людей, которые подозреваются в совершении ряда преступлений, среди которых неоднократное нанесение гражданам телесных повреждений различной степени тяжести и хулиганство.
Так, по данным следствия, в течение 2017 года безработные молодые люди намеренно провоцировали конфликты с прохожими в Малиновском районе, а в дальнейшем во время драк наносили пострадавшими удары ножом. Установлено четыре таких факта незаконных действий.
По ходатайству местной прокуратуры указанные лица находятся под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Малиновского отдела полиции.
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Сергей Гриневецкий
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