ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл: «Як в Одеський області впроваджуються бюджетні програми?»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Полиция вычислила лже-минера Одесского аэропорта
10:43 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители установили личность человека, который 29 ноября передал ложное сообщение о минировании Международного аэропорта «Одесса» и требовал 4 миллиона долларов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, к поискам злоумышленника, передавшего очередное ложное сообщение о минировании важного объекта, были привлечены силы полиции и работников СБУ в Одесской области.

В ходе оперативно-технических мероприятий личность 18-летнего лже-минёра была установлена. Вещественным доказательством по делу стал мобильный телефон, с которого парень совершил звонок, а потом продал. Юноша сообщил, что в момент правонарушения находился под действием наркотиков.

Сейчас досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Парню грозит лишение свободы на срок до шести лет.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:31 04.12.2017
194 малыша родились на минувшей неделе в Одессе
17:04 04.12.2017
В ряде домов Одессы во вторник, 5 декабря, отключат свет
16:10 04.12.2017
Два крупнейших инвестора Одесской области среди зарубежных стран — Кипр и Сингапур
15:29 04.12.2017
В военной прокуратуре сообщили подробности убийства контрактника в Алтестово
13:53 04.12.2017
«На этой неделе дождей в Одессе не прогнозируется», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.750