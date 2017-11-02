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Полиция вычислила лже-минера Одесского аэропорта
10:43 / 04.12.2017
ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители установили личность человека, который 29 ноября передал ложное сообщение о минировании Международного аэропорта «Одесса» и требовал 4 миллиона долларов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, к поискам злоумышленника, передавшего очередное ложное сообщение о минировании важного объекта, были привлечены силы полиции и работников СБУ в Одесской области.
В ходе оперативно-технических мероприятий личность 18-летнего лже-минёра была установлена. Вещественным доказательством по делу стал мобильный телефон, с которого парень совершил звонок, а потом продал. Юноша сообщил, что в момент правонарушения находился под действием наркотиков.
Сейчас досудебное расследование, начатое по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Парню грозит лишение свободы на срок до шести лет.
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Сергей Гриневецкий
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