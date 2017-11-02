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В отношении матери погибших в Староказачьем детей могут открыть уголовное производство
12:34 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства в отношении матери погибших в Староказачьем двоих детей — по статье 166 УК (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области

По информации отдела, правоохранители Белгорода-Днестровского проводят проверку по факту гибели двоих несовершеннолетних детей в результате пожара в жилом доме в селе Староказачье.

Прибывшие на место происшествия специалисты ГСЧС и следственно-оперативная группа установили, что в результате пожара погибли двое находившихся в доме детей — 4 и 2 лет. Мать детей в момент пожара в доме отсутствовала, отец находится на заработках в городе Одесса.

В ходе досудебного следствия было установлено, что в дневное время суток мать, находясь в помещении летней кухни, включила электрическую духовку, чтобы ее малолетние дети могли обогреться. Сама женщина пошла в соседний дом.

По предварительным выводам, причиной пожара стало замыкание электропроводки.

По данному факту следственным Белгород-Днестровского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Также в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного производства в отношении матери погибших детей по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

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