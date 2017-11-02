Шестеро полицейских травмированы во время акций протеста в одесском Горсаду

14:42 / 18.11.2017

ОДЕССА, 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во время акций протеста в одесском Горсаду были травмированы шесть полицейских, среди протестующих, по данным полиции, пострадавших нет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, «в Одессе во время акции по недопущению строительства на территории городского сада г. Одесса группа лиц в балаклавах спровоцировала конфликт с полицейскими. Телесные повреждения получили шесть правоохранителей.

Травму головы получил и начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин».

По словам руководителя областной полиции, пока ситуация контролируемая.

«Среди гражданских пострадавших нет. Правоохранители действовали толерантно и пытались избежать конфликтных ситуаций», — отметил Д. Головин.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция на месте продолжает обеспечивать публичную безопасность», — подчеркнули в отделе.