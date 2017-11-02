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Начальник ГУНП был ранен во время акции активистов в Горсаду
13:53 / 18.11.2017

ОДЕССА, 18 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин получил травму головы, пытаясь вступить в переговоры с активистами, протестующими против застройки Летнего театра в Горсаду.

Об этом сообщают одесские журналисты с места событий.

По информации СМИ, перед началом акции директор компании-застройщика пытался объяснить журналистам и протестующим, что никакого высотного строения на территории Летнего сада не планируется, а должен быть построен концертно-выставочный комплекс. Он также добавил, что деревья на территории вырубаться не будут. Однако митингующие силой открыли ворота и вошли на территорию Летнего театра. Возникли стычки с полицией, в ходе которых сторонами был применен слезоточивый газ, дубинки и взрывпакеты.

Начальник ГУНП, пытаясь уговорить активистов прекратить акцию, получил ранение в голову. На месте ему обработали и забинтовали рану.

Далее, по свидетельству журналистов, протестующие унесли металлические ворота Летнего театра на Думскую площадь и заблокировали ими вход в мэрию.

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