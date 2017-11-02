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СБУ задержала в Одессе торговца оружием из района АТО
16:09 / 16.11.2017
ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой задержали в Одессе местного жителя, который торговал оружием и боеприпасами, вывезенными из района проведения антитеррористической операции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-центре СБ Украины.
По информации пресс-центра, правоохранители установили, что реализация «товара» осуществлялась через почтовых операторов. Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника возле одного из городских почтовых отделений при отправке боевых пистолетов «ПМ» и «Флобер» с патронами к ним.
По оперативной информации сотрудников СБУ, оружие и боеприпасы торговцу доставляли из района проведения АТО.
Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили также пистолет «ТТ» с глушителем, более тысячи патронов различного калибра, гранату Ф-1 и емкости с порохом и тротилом.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное следствие, которое устанавливает круг лиц, причастных к поставкам оружия с Востока Украины.
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Сергей Гриневецкий
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