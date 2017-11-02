Прокуратура оспорит в апелляционном суде разрешение освободить под залог директора лагеря «Виктория»

14:26 / 15.11.2017

ОДЕССА, 15 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура категорически не согласна с решением суда об определении залога директору лагеря «Виктория» и готовит апелляционную жалобу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Как отметили в пресс-службе, вчера, 14 ноября, в ходе рассмотрения ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения директору лагеря «Виктория» Приморский райсуд продлил арест подозреваемому, но наряду с этим определил залог в сумме 128 тыс. грн.

В настоящее время залог подозреваемым уже внесен.

В пресс-службе напомнили, что два месяца назад Киевский райсудом Одессы по ходатайству прокуратуры определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права залог.

«Более того, это решение суда первой инстанции оставлено в силе апелляционным судом Одесской области при рассмотрении жалобы стороны защиты, учитывая, что инкриминируемые подозреваемому действия привели к гибели людей», — подчеркивают в прокуратуре.

«Решение суда об определении залога принято, несмотря на существование реальных рисков... Среди них — возможное незаконное влияние на потерпевших и свидетелей, других подозреваемых, сокрытие от органов следствия и суда и другие риски, предусмотренные ч. 1 ст. 177 УПК Украины.

Прокуратура Одесской области категорически не согласна с указанным решением районного суда и уже готовит апелляционную жалобу», — добавили в пресс-службе.

Прокуратура намерена настаивать на определении руководителю лагеря содержания под стражей без права на залог, «учитывая тяжесть нанесенных преступлением последствий» — гибель трех малолетних детей.