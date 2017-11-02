Измаильская полиция задержала 16-летнего парня, который купил у местного жителя автомобиль за сувенирные доллары

11:56 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Измаильская полиция задержала 16-летнего злоумышленника, который купил у местного жителя автомобиль, рассчитавшись сувенирными долларами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, за помощью к правоохранителям обратился 27-летний местный житель и рассказал, что дал объявление в сети Интернет о продаже своего автомобиля «ВАЗ». Ему перезвонил человек, который захотел посмотреть автомобиль с целью приобретения. Заплатив за авто 900 долларов, покупатель забрал ключи от машины и уехал. Через несколько часов после сделки продавец автомобиля увидел, что полученные деньги — сувенирные.

Сотрудники полиции за несколько часов установили личность мошенника. Им оказался 16-летний житель Болградского района. Он пояснил, что хотел приобрести автомобиль, а поскольку средств у него не было, решил обмануть продавца, рассчитавшись с ним сувенирными купюрами.

«По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до 240 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет», — рассказала заместитель начальника Измаильского отдела полиции Наталья Старцева.