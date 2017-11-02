«Стоимость нефтепродуктов, конфискованных при расследовании «схемы Курченко», — 800 миллионов гривен», — Жученко

08:39 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Стоимость нефтепродуктов, конфискованных в Одесской области в пользу государства в рамках расследования «преступной схемы С. Курченко», превышает 800 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Одесской области, об этом заявил на брифинге 13 ноября прокурор Одесской области Олег Жученко.

Как отметил О. Жученко, «благодаря совместно принятым мерам прокуратуры Одесской области, Главного управления Национальной полиции в области, Управления Службы безопасности Украины в области и Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области в рамках расследования уголовного производства по решению суда применена специальная конфискация около 100 тыс. тонн нефтепродуктов. Указанное топливо поступало на территорию Украины для реализации преступной организацией под руководством С. Курченко без уплаты таможенных платежей.

Общая стоимость конфискованного по решению Киевского районного суда Одессы топлива составляет более 800 млн. грн.»

Прокурор также отметил, что поскольку в ходе расследования судом дано разрешение на реализацию арестованного топлива, приговором суда применена спецконфискация по всем этим нефтепродуктам или средствам, полученным от их реализации, в том числе начисленных на них процентов.

Часть конфискованного топлива находится на нефтебазах. Кроме того, от реализации части нефтепродуктов в бюджет в виде налогов уже выплачено более 300 млн. грн., на счетах банковских учреждений находится более 100 млн. грн., на которые начислено более 13 млн. грн. процентов.

В пресс-службе напомнили, что 19 июня благодаря по решению суда была применена специальная конфискация в пользу государства ко всему имуществу Одесского НПЗ и общества с ограниченной ответственностью стоимостью более 5 млрд. грн.

В настоящее время в уголовном производстве статус подозреваемых и обвиняемых имеют 22 человека. Среди них бывшие руководители ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», государственные инспекторы Одесской таможни, капитаны, которые осуществляли судозаходы в морские порты с целью маскировки фиктивного вывоза топлива, бывший руководитель подконтрольной компании и диспетчер этого предприятия.

Судом уже подтверждена вина 15 фигурантов преступных сделок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.