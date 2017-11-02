50 умышленных убийств и покушений на убийство зарегистрировано за 9 месяцев в Одессе

16:06 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В январе-сентябре 2017 г. правоохранители зарегистрировали в Одессе 50 умышленных убийств и покушений на убийство и ещё 51 случай умышленных тяжких телесных повреждений (из которых 12 повлекли смерть потерпевшего), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Главном управлении статистики в Одесской области.

По информации ГУ статистики, за 9 месяцев в Одессе зарегистрировано: умышленных тяжких телесных повреждений — 51 (из них 12 повлекли смерть потерпевшего), очевидных умышленных убийств и покушений на убийство — 50, случаев торговли людьми или других незаконных соглашений относительно передачи человека — 27, случаев незаконного лишения свободы или похищения человека — 22, изнасилований и покушений на изнасилование — 8.

Также правоохранительными органами зафиксировано 286 нарушений правил безопасности движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортными средствами, из них 28 случаев повлекли смерть потерпевшего.

Количество случаев краж составила 5,7 тыс., грабежей — 1 тыс. 694, мошенничества — 1 тыс. 213, незаконного завладения транспортным средством — 500, присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением — 221, разбоев — 211, случаев злоупотребления властью или служебным положением — 165, хулиганства — 128, служебной подделки — 115, взяточничества — 75.

Количество выявленных лиц, совершивших преступления в январе-сентябре, составило 1 тыс. 547, из них несовершеннолетние — 58 человек, иностранцы — 111 человек.

В общем количестве выявленных лиц, совершивших преступления, 29,3% ранее уже становились на преступный путь, 2,7% находились в состоянии алкогольного опьянения.