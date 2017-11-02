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Раздельнянская полиция задержала пьяного хулигана, который напал на правоохранителя
13:51 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Раздельнянского отдела полиции задержали 33-летнего мужчину, который нанес телесные повреждения полицейскому, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Раздельнянский отдел полиции поступило сообщение жительницы поселка Новоукраинка о том, что ее сосед «совершает хулиганские действия».

На вызов выехали сотрудники группы реагирования патрульной полиции.

«Выездом по указанному адресу было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и начал наносить телесные повреждения полицейскому, а именно: удары в область головы и правого колена и удары рукой в область головы», — сообщили в отделе.

Нападавший задержан. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Проводится проверка.

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