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Правоохранители перекрыли в аэропорту очередной канал торговли людьми
13:12 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Пограничники, полиция и прокуратура перекрыли очередной канал торговли людьми и не допустили вывоза двух девушек из Одесского аэропорта в Турцию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в пресс-службе Администрации Государственной пограничной службы Украины.

По информации пресс-службы, в минувшие выходные оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП Украина, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, в рамках уголовного производства по классификации статьи 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека), прекратили деятельность канала торговли людьми.

В пункте пропуска «Одесса-авиа» пограничники совместно с правоохранителями обнаружили двух гражданок Украины, которые являются жертвами торговли людьми.

Одновременно в Одессе и Николаеве совместная межведомственная группа провела ряд обысков у граждан, причастных к противоправной деятельности.

«По результатам обысков правоохранители обнаружили паспортные документы, бланки договоров с клубами в Турции, черновые записи, блокноты, телефоны и ноутбуки, флэш-носители информации, квитанции о пересылке денег, списки лиц женского пола.

Одному из фигурантов дела объявлено подозрение, пока он задержан в установленном порядке. В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются другие причастные к делу лица», — добавили в пресс-службе.

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