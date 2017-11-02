Полиция отчиталась о раскрытии «по горячим следам» ряда серьёзных преступлений, совершённых на выходные

10:08 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На протяжении минувших выходных в городе и области были совершены несколько преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан, однако все эти преступления были раскрыты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Так, по информации отдела, в субботу утром в Таировское отделение полиции Одессы поступило сообщение о том, что в городскую больницу с огнестрельным ранением нижних конечностей был доставлен 67-летний мужчина. Полицией установлено, что данное ранение пострадавший получил, находясь в собственном автомобиле. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Еще один человек был ранен в результате стрельбы в Суворовском районе Одессе. Установлено, что травму он получил в результате выстрела в голову из устройства травматического действия из-за конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. Работниками Суворовского отдела полиции начато производство по статье 15 (покушение на преступление) и части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Все участники происшествия установлены.

В г. Белгород-Днестровский недалеко от железнодорожных путей было обнаружено тело неизвестной женщины. И как только правоохранители установили личность убийцы, в том же городе произошла новая трагедия — двое мужчин стали жертвами 65-летнего ранее судимого гражданина. Один из пострадавших погиб, за жизнь второго борются врачи — так злоумышленник рассчитался с соседями, которых обвинял в постоянных кражах собственного имущества.

В Килийскую ЦРБ с травматическим ранением в голову доставлен 29-летний житель с. Старые Трояны. Установлено, что ранение нанес его 38-летний знакомый из травматического пистолета, принадлежащего его брату. А в Измаиле ножевое ранение брюшной полости получила 42-летняя женщина. Телесные повреждения ей нанесла 38-летняя знакомая. По всем фактам причинения телесных повреждений начаты уголовные производства и проводятся следственные действия.

Также в минувшие выходные произошло несколько смертельных ДТП: в Овидиопольском районе водитель иномарки не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего водитель погиб на месте; а на автодороге с. Виноградовка — Болград, вблизи с. Васильевка, микроавтобус столкнулся с гужевой подводой. В результате столкновения двое пассажиров, ехавших на подводе, погибли.

Кроме этого, на этих выходных полиция провела проверку подозрительного предмета, найденного возле одного из домов в Одессе. В подозрительной коробке оказались наушники.