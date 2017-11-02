Приморский райсуд Одессы приговорил к четырем годам заключения организатора информаторской сети ДНР

13:46 / 11.11.2017

ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По материалам Службы безопасности Украины Приморский районный суд Одессы приговорил к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы организатора информаторской сети террористической организации «ДНР», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, в конце 2015 года сотрудники спецслужбы установили, что четверо информаторов по заданию кураторов из так называемой «ДНР» собирали в разных городах Украины и передавали террористам данные о силах антитеррористической операции. Злоумышленники, в частности, сообщали кураторам позывные, радиочастоты, места дислокации, количество личного состава, данные о вооружении, бронетехнике и позициях украинских военных.

Оперативники СБ Украины задержали организатора сети при пересечении линии разграничения для получения информации от агентов.

Решением суда организатор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Он приговорен к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.