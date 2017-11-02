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Сирийца с комплектом недействительных паспортов задержали пограничники в одесском аэропорту
13:27 / 11.11.2017

ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Госпогранслужбы задержали в одесском аэропорту гражданина Сирии, который пытался попасть в Украину по недействительному паспорту, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в пресс-службе Одесского пограничного отряда.

По информации пресс-службы, мужчина, прилетевший в пункт пропуска «Одесса-авиа» рейсом из Дубаи, предоставил пограничникам на паспортный контроль заграничный паспорт гражданина Украины, выданный в 2013 году. Однако во время проверки пограничники установили, что паспортный документ находится на учете как похищенный, потерянный или недействительный.

Однако в дальнейшем человек предоставил еще и внутренний паспорт гражданина Украины, который был выдан в том же году.

В ходе дальнейшей проверки пограничники выяснили, что указанное лицо уже прибывало в Украину, однако как гражданин Сирии с такими же установочными данными, что и в паспортных документах гражданина Украины.

Впоследствии при осмотре вещей иностранца пограничники обнаружили действительный заграничный паспорт гражданина Сирии.

После установления всех обстоятельств и проверки подлинности паспортных документов, к которой были привлечены представители Государственной миграционной службы Украины, мужчина не был пропущен через государственную границу Украины и в ближайшее время будет отправлен в страну происхождения.

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