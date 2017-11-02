Правоохранители расследуют деятельность троих иностранцев-автограбителей

14:26 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одессы разоблачили троих иностранцев, подозреваемых в инсценировке ДТП для ограбления водителя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный группой лиц).

В ходе расследования работники прокуратуры совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции задержали «по горячим следам» троих иностранцев, которым объявлено о подозрении в ограблении гражданки на сумму более 80 тыс. гривен.

Установлено, что в ноябре этого года задержанные инсценировали дорожно-транспортное происшествие, а в дальнейшем, во время устного конфликта, один из злоумышленников проник в салон автомобиля потерпевшей и похитил сумку с имуществом.

В настоящее время по ходатайству прокуратуры суд арестовал указанных лиц. Сейчас проверяется причастность задержанных к другим преступлениям аналогичного характера, совершенных на территории Одессы.