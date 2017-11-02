|
|
Правоохранители расследуют деятельность троих иностранцев-автограбителей
14:26 / 09.11.2017
ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Правоохранители Одессы разоблачили троих иностранцев, подозреваемых в инсценировке ДТП для ограбления водителя, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный группой лиц).
В ходе расследования работники прокуратуры совместно с сотрудниками Малиновского отдела полиции задержали «по горячим следам» троих иностранцев, которым объявлено о подозрении в ограблении гражданки на сумму более 80 тыс. гривен.
Установлено, что в ноябре этого года задержанные инсценировали дорожно-транспортное происшествие, а в дальнейшем, во время устного конфликта, один из злоумышленников проник в салон автомобиля потерпевшей и похитил сумку с имуществом.
В настоящее время по ходатайству прокуратуры суд арестовал указанных лиц. Сейчас проверяется причастность задержанных к другим преступлениям аналогичного характера, совершенных на территории Одессы.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:58 09.11.2017
17:07 09.11.2017
16:25 09.11.2017
15:52 09.11.2017
Госпродпотребслужба и Нацполиция расследуют факт накопления на Одесском птицекомбинате останков животных
15:39 09.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.862
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»