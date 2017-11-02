ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Одесские полицейские вернули матери пропавшего мальчика и задержали предполагаемую похитительницу
17:50 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские при помощи неравнодушных одесситов нашли и вернули матери пропавшего мальчика, а также задержали предполагаемую похитительницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что вчера в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки на улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик.

Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и все силы правоохранителей были направлены на поиск ребенка. К поискам были привлечены работники Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, волонтеры и другие неравнодушные граждане.

Розыскные действия продолжались всю ночь. В результате слаженных действий правоохранительных органов и неравнодушных граждан, сегодня около полудня мальчик был найден у одного из одесских рынков.

Также установлена личность его вероятной похитительницы. Сейчас женщина находится в Малиновском отделе полиции и предоставляет объяснения, с какой целью и при каких обстоятельствах она похитила ребенка.

Уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «безвестное исчезновение ребенка») Уголовного кодекса Украины закрыто, вместо него начато производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят проверку на причастность других лиц к совершению данного преступления. В рамках начатого производства действиям всех злоумышленников будет дана правовая оценка.

Расследование продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:54 06.11.2017
Одесситы стали призерами Чемпионата мира по игре «Что? Где? Когда?»
17:22 06.11.2017
Апелляционный суд расторг договор о сотрудничестве между «Олимпекс Транс» и застройщиком ОК «Набережный Квартал-Жаботинского»
16:46 06.11.2017
«86,7% объектов в Одессе подключены к теплу», — горсовет
16:14 06.11.2017
Тарутинский полицейский спас двоих пенсионеров на ночном пожаре
14:49 06.11.2017
Одесский рыбоохранный патруль за 7 тёплых месяцев зафиксировал 1 тысячу 256 нарушений


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.953