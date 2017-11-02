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Одесские полицейские вернули матери пропавшего мальчика и задержали предполагаемую похитительницу
17:50 / 06.11.2017
ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские при помощи неравнодушных одесситов нашли и вернули матери пропавшего мальчика, а также задержали предполагаемую похитительницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
В отделе напомнили, что вчера в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки на улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик.
Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и все силы правоохранителей были направлены на поиск ребенка. К поискам были привлечены работники Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, волонтеры и другие неравнодушные граждане.
Розыскные действия продолжались всю ночь. В результате слаженных действий правоохранительных органов и неравнодушных граждан, сегодня около полудня мальчик был найден у одного из одесских рынков.
Также установлена личность его вероятной похитительницы. Сейчас женщина находится в Малиновском отделе полиции и предоставляет объяснения, с какой целью и при каких обстоятельствах она похитила ребенка.
Уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «безвестное исчезновение ребенка») Уголовного кодекса Украины закрыто, вместо него начато производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские проводят проверку на причастность других лиц к совершению данного преступления. В рамках начатого производства действиям всех злоумышленников будет дана правовая оценка.
Расследование продолжается.
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Сергей Гриневецкий
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