Одесские полицейские вернули матери пропавшего мальчика и задержали предполагаемую похитительницу

17:50 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские при помощи неравнодушных одесситов нашли и вернули матери пропавшего мальчика, а также задержали предполагаемую похитительницу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что вчера в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки на улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик.

Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и все силы правоохранителей были направлены на поиск ребенка. К поискам были привлечены работники Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, волонтеры и другие неравнодушные граждане.

Розыскные действия продолжались всю ночь. В результате слаженных действий правоохранительных органов и неравнодушных граждан, сегодня около полудня мальчик был найден у одного из одесских рынков.

Также установлена личность его вероятной похитительницы. Сейчас женщина находится в Малиновском отделе полиции и предоставляет объяснения, с какой целью и при каких обстоятельствах она похитила ребенка.

Уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «безвестное исчезновение ребенка») Уголовного кодекса Украины закрыто, вместо него начато производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят проверку на причастность других лиц к совершению данного преступления. В рамках начатого производства действиям всех злоумышленников будет дана правовая оценка.

Расследование продолжается.