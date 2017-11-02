Военная прокуратура проверяет информацию волонтеров о ненадлежащем лечении 2 участников АТО в Одесском военном госпитале

12:36 / 06.11.2017

ОДЕССА, 06 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура Южного региона Украины проводит проверку по информации волонтеров о ненадлежащем лечении двоих участников АТО в Одесском военном госпитале, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины.

По информации пресс-службы, военная прокуратура Южного региона реагирует на информацию о ненадлежащем лечении военнослужащих в Одесском военном госпитале, размещенной 4 ноября одним из волонтеров в соцсети. В частности, сообщалось о том, что двое военнослужащих переведены во Львовский военный госпиталь из Одессы, поскольку «из-за ненадлежащего лечения доведены до ужасного состояния (пролежни, дефицит массы тела, застойные пневмонии и т.д.)».

Установено, что военнослужащие одной из воинских частей, находясь в зоне проведения АТО, в августе текущего года в результате прыжков в воду во время отдыха получили тяжелые травмы позвоночника (переломы шейных позвонков с разрывом спинного мозга), что привело к параличу и нарушению функций всех систем организма. Первичная помощь оказывалась гражданскими лечебными учреждениями, 61 мобильным военным госпиталем, а затем пострадавшие были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, где их прооперировали. Однако лечение не оказалось успешным, и больных перевели в военный госпиталь во Львов для реабилитации.

Опрошенные должностные лица Одесского военного госпиталя и волонтеры, которые постоянно оказывают помощь в лечении военнослужащих, сообщили, что указанным бойцам предоставлялась вся необходимая помощь, операция проведена лучшими специалистами, обеспечен качественный уход с использованием качественных медицинских препаратов и оборудования, в том числе при финансовом содействии волонтеров и благотворительных организаций. Однако из-за тяжести полученных травм избежать последствий паралича в виде пролежней, нарушений метаболизма и сопутствующих инфекций не удалось.

«Наряду с этим, учитывая, что органы прокуратуры лишены полномочий по проведению проверок, а также то, что надлежащую профессиональную оценку действиям врачей может предоставить только комплексная судебно-медицинская экспертиза, военной прокуратурой Южного региона Украины 04.11.2017 года начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение военного должностного лица к службе, совершенное в особый период, которое нанесло существенный ущерб). Осуществление расследования поручено военной прокуратуре Одесского гарнизона», — добавили в пресс-службе.