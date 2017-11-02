ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція, яка присвячена підсумкам виборів до місцевих об'єднаних територіальних громад
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Неизвестные повалили 8 надгробных плит на кладбище в Одессе
17:15 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция расследует обстоятельства повреждения памятников на кладбище в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в Малиновский отдел полиции г. Одессы поступило заявление директора одного из городских кладбищ о том, что неустановленный преступник повалил надгробные плиты на могилах.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что на одной из аллей кладбища повреждены восемь могильных плит.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению очевидцев событий для дальнейшего поиска преступника.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Сергей Гриневецкий
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА?
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС

 
Loading...

Последние новости:
17:57 03.11.2017
Один человек погиб и один травмирован в результате ДТП на выезде из Арциза
15:30 03.11.2017
Полицейские задержали квартирных воров, оказавших вооружённое сопротивление
15:30 03.11.2017
Полицейские задержали квартирных воров, оказавших вооружённое сопротивление
14:25 03.11.2017
ОДО «Интерхим» приняло участие в крупнейшей мировой фармацевтической выставке CPhI Worldwide
13:59 03.11.2017
Правоохранители задержали разбойника, совершившего несколько нападений на заправки в Одесской области


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.650