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Неизвестные повалили 8 надгробных плит на кладбище в Одессе
17:15 / 03.11.2017
ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Полиция расследует обстоятельства повреждения памятников на кладбище в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в Малиновский отдел полиции г. Одессы поступило заявление директора одного из городских кладбищ о том, что неустановленный преступник повалил надгробные плиты на могилах.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Установлено, что на одной из аллей кладбища повреждены восемь могильных плит.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению очевидцев событий для дальнейшего поиска преступника.
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