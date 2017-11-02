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Передано в суд дело взяточницы из «Городского агентства по приватизации жилья»
11:32 / 02.11.2017
ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура передала в суд дело регистратора, подозреваемого в получении 1 тысячи долларов США взятки за ускоренное оформление свидетельства о праве собственности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 направила в Малиновский райсуд г. Одессы обвинительный акт в отношении одного из регистраторов коммунального предприятия «Городская агентство по приватизации жилья» по ч. 3 ст. 368-4 УК Украины.
Установлено, что обвиняемая за быстрое оформление и согласование свидетельства о праве собственности на квартиру требовала и получила от одессита 1 тыс. долл. США.
Сотрудницу агентства при получении неправомерной выгоды разоблачили представители Одесской местной прокуратуры совместно с сотрудниками областного Управления защиты экономики Нацполиции и следователями Малиновского отдела полиции.
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Сергей Гриневецкий
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