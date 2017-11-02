Правоохранители задержали мужчину, который ездил по городу с арсеналом оружия

09:04 / 02.11.2017

ОДЕССА, 02 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области, совместно с военной прокуратурой Одесской области, бойцами спецподразделений полиции и представителями других служб ГУНП задержали гражданина, перевозившего оружие и боеприпасы в салоне своего автомобиля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 ноября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По сообщению отдела, в ходе документирования преступной деятельности группы лиц, совершающих квартирные кражи, был проведен комплекс мероприятий. В результате на Фонтанской дороге был остановлен автомобиль «Тойота Солара» под управлением 27-летнего одессита.

«При проведении обыска в указанном автомобиле полицейские обнаружили и изъяли: автомат АК-74 калибра 5,45 мм, два магазина к нему, 450 патронов калибра 5,45 мм, 2 гранаты РГД-5 и 200 патронов к пистолету калибра 9 мм», — рассказал начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника также был обнаружен 9-миллиметровый пистолет иностранного производства и винтовка с оптическим прицелом.

Установлено, что водитель ранее был судим. С какой целью и куда он перевозил оружие, установит следствие.

В настоящее время начато производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Указанный гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается канал поступления оружия и боеприпасов на территорию Одессы.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», вчера, 1 ноября, военная прокуратура Одесского гарнизона сообщила о задержании гражданина, который подстрекал курсанта Военной академии в г. Одессе за денежное вознаграждение совершить похищение из военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов, в частности 5,45 мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9 мм и 5,45 мм, патроны.

Досудебным расследованием установлено, что в ходе общения гражданин продемонстрировал курсанту 9-мм пистолет Макарова, а также сообщил о наличии у него двух 5,45-мм автоматов Калашникова.

Во время контролируемой правоохранителями передачи «заказанного» за 13 тыс. грн. и 1,2 тыс. долл. оружия и боеприпасов гражданин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся неотложные следственные действия, продолжаются обыски.

Военная прокуратура Одесского гарнизона решает вопрос о сообщении гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.