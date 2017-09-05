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Задержан гражданин, который подговаривал курсанта Военной академии украсть автомат Калашникова и ручные гранаты
16:59 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники военной прокуратуры задержали гражданина, который подстрекал курсанта одесской Военной академии к похищению огнестрельного оружия и боеприпасов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
По информации пресс-службы, Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины расследуется уголовное производство по факту похищения из состава ракетно-артиллерийского вооружения воинской части в пгт. Черноморское около 164 единиц 9 мм пистолетов ПМ.
Сегодня, 1 ноября, военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Одесской области задержан гражданин, который подстрекал курсанта Военной академии в г. Одессе за денежное вознаграждение совершить похищение из военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов, в частности 5,45 мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9 мм и 5,45 мм, патроны.
Досудебным расследованием установлено, что в ходе общения гражданин продемонстрировал курсанту 9-мм пистолет Макарова, а также сообщил о наличии у него двух 5,45-мм автоматов Калашникова.
Во время контролируемой правоохранителями передачи «заказанного» за 13 тыс. грн. и 1,2 тыс. долл. оружия и боеприпасов гражданин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Проводятся неотложные следственные действия продолжаются обыски.
Военная прокуратура Одесского гарнизона решает вопрос о сообщении гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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