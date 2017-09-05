ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
В Одесі розповіли, як депутати здійснюють прийом та інформують виборців
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Задержан гражданин, который подговаривал курсанта Военной академии украсть автомат Калашникова и ручные гранаты
16:59 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники военной прокуратуры задержали гражданина, который подстрекал курсанта одесской Военной академии к похищению огнестрельного оружия и боеприпасов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

По информации пресс-службы, Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины расследуется уголовное производство по факту похищения из состава ракетно-артиллерийского вооружения воинской части в пгт. Черноморское около 164 единиц 9 мм пистолетов ПМ.

Сегодня, 1 ноября, военной прокуратурой Одесского гарнизона совместно с работниками Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Одесской области задержан гражданин, который подстрекал курсанта Военной академии в г. Одессе за денежное вознаграждение совершить похищение из военного учебного заведения военного стрелкового оружия и боеприпасов, в частности 5,45 мм автомат Калашникова и магазины к нему, ручные гранаты, 9 мм и 5,45 мм, патроны.

Досудебным расследованием установлено, что в ходе общения гражданин продемонстрировал курсанту 9-мм пистолет Макарова, а также сообщил о наличии у него двух 5,45-мм автоматов Калашникова.

Во время контролируемой правоохранителями передачи «заказанного» за 13 тыс. грн. и 1,2 тыс. долл. оружия и боеприпасов гражданин был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся неотложные следственные действия продолжаются обыски.

Военная прокуратура Одесского гарнизона решает вопрос о сообщении гражданину о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:59 01.11.2017
В четверг, 2 ноября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:54 01.11.2017
13-летний подросток получил удар током, забравшись на крышу поезда
17:23 01.11.2017
Министры образования Украины и Болгарии открыли в Одессе кабинет изучения европейских языков
17:07 01.11.2017
Одесситам рекомендуют сделать прививки от гриппа накануне эпидсезона
16:33 01.11.2017
Скончался директор одесского Музея кино, режиссёр «Секретного фарватера»


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.238