Военная прокуратура решает вопрос о мере пресечения командиру и охраннику ВЧ на «Школьном» аэродроме

16:24 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Военная прокуратура задержала и сообщила о подозрении вр. и. о. командира и механику группы хранения авиационной техники воинской части, на границе с которой в минувшее воскресенье был демонтирован забор для строительства детско-спортивного комплекса, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

В сообщении пресс-службы отмечается: «Военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины расследуется уголовное производство по факту нарушения уставных правил караульной службы в одной из воинских частей в Одесской области, в результате чего стало возможным проникновение на территорию части неустановленных лиц в балаклавах, демонтаж и похищение конструкций забора, захват земельного участка площадью более 2 тыс. км. м, а также временно было приостановлено движение гражданских воздушных судов над территорией Одесской области.

Так, во вторник, 31 октября, военной прокуратурой Одесского гарнизона временно исполняющему обязанности командира воинской части сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 426 УК Украины (другое умышленное невыполнение военным служебным лицом действий, которые оно по своим служебным обязанностям должно было выполнить, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Установлено, что указанный подполковник, временно исполняя обязанности командира воинской части, в нарушение требований Устава внутренней службы и Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, дал указание дежурному по полку не принимать мер, предусмотренных Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины, ограничившись указанием прибыть на место происшествия и без применения оружия и физической силы воспрепятствовать проникновению на территорию воинской части посторонних лиц и техники, то есть вообще не предпринимать никаких действий.

Другому военнослужащему указанной воинской части, который нарушил уставные правила патрулирования, военной прокуратурой Одесского гарнизона сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 418 УК Украины (нарушение уставных правил патрулирования, повлекшее тяжкие последствия, для предупреждения которых назначен патрулирование, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

Сейчас военной прокуратурой решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается».

Напомним, что 30 октября воскресные события прокомментировали руководство области, города и ГУ Нацполиции региона. Все они отмечали, что никакого «рейдерского захвата» и нападения на ВЧ не было, а демонтированный участок забора будет восстановлен после завершения строительства на сопредельном участке. Также возник вопрос об официальном оформлении земель военного ведомства, которое «до сих пор пользуется документами 1948 года».