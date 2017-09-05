12-летняя девочка погибла, а её подруга получила травмы из-за попытки покататься на подножке грузовика

12:07 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Саратском районе две 12-летние девочки были травмированы, и одна из них скончалась в больнице, в результате попытки прокатиться на подножке автомобиля, который развозил по магазинам продукты, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 ноября, в Белгород-Днестровском отделе полиции ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в дежурную часть Саратского отделения полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области поступило телефонное сообщение из больницы о поступлении двоих несовершеннолетних детей с тяжелыми телесными повреждениями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что 34-летний водитель автомобиля «Mersedes-Benz 308», двигаясь по центральной улице села Петропавловка Саратского района, был остановлен жителями этого села, которые сообщили ему о совершении им наезда на малолетних детей .

В ходе проведенных мероприятий установлено, что при выезде автомобиля на автодорогу девочки решили покататься на автомобиле и залезли на подножку задней части грузовика. Во время движения автомобиля они держались за ручку задней двери. Затем они соскочили с подножки.

В результате падения дети получили телесные повреждения и были доставлены в реанимационное отделение Саратской районной больницы. От полученных телесных повреждений одна из девочек умерла.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.