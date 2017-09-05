ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція на тему: «Особливості підготовки та проведення ЗНО-2018»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




Передано в суд дело грабителя, промышлявшего в гидропарке «Лузановка»
17:07 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передан в суд обвинительный акт в отношении одессита, подозреваемого в серии ограблений, жертвами которых стали посетители ночных клубов в гидропарке «Лузановка», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185 УК Украины.

20-летний одессит обвиняется в совершении ряда грабежей и краж, в том числе по предварительному сговору группой лиц.

Установлено, что обвиняемый летом 2016 г. неоднократно грабил посетителей баров на территории гидропарка «Лузановка» в Одессе.

Всего установлено 5 эпизодов совершения преступлений, в результате чего пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс. грн.

Преступник долгое время скрывался от следствия, но благодаря совместным действиям правоохранителей был уличен и задержан.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 25.10.2017
В ряде пригородных жилмассивов Одессы завтра, 26 октября, отключат воду
17:33 25.10.2017
В четверг, 26 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:22 25.10.2017
Полиция разыскивает грабителей, вынесших 2 сейфа с драгоценностями из супермаркета в Черноморске
16:04 25.10.2017
«ЖК «Парус» в Черноморске — часть пирамиды группы «Набережный Квартал»», — инициативная группа пайщиков
15:17 25.10.2017
Министр социальной политики завтра посетит Одессу и область


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.041