Передано в суд дело грабителя, промышлявшего в гидропарке «Лузановка»

17:07 / 25.10.2017

ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передан в суд обвинительный акт в отношении одессита, подозреваемого в серии ограблений, жертвами которых стали посетители ночных клубов в гидропарке «Лузановка», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185 УК Украины.

20-летний одессит обвиняется в совершении ряда грабежей и краж, в том числе по предварительному сговору группой лиц.

Установлено, что обвиняемый летом 2016 г. неоднократно грабил посетителей баров на территории гидропарка «Лузановка» в Одессе.

Всего установлено 5 эпизодов совершения преступлений, в результате чего пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс. грн.

Преступник долгое время скрывался от следствия, но благодаря совместным действиям правоохранителей был уличен и задержан.

По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.