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Передано в суд дело грабителя, промышлявшего в гидропарке «Лузановка»
17:07 / 25.10.2017
ОДЕССА, 25 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Передан в суд обвинительный акт в отношении одессита, подозреваемого в серии ограблений, жертвами которых стали посетители ночных клубов в гидропарке «Лузановка», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 25 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185 УК Украины.
20-летний одессит обвиняется в совершении ряда грабежей и краж, в том числе по предварительному сговору группой лиц.
Установлено, что обвиняемый летом 2016 г. неоднократно грабил посетителей баров на территории гидропарка «Лузановка» в Одессе.
Всего установлено 5 эпизодов совершения преступлений, в результате чего пострадавшим нанесен ущерб на сумму почти 100 тыс. грн.
Преступник долгое время скрывался от следствия, но благодаря совместным действиям правоохранителей был уличен и задержан.
По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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