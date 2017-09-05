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Правоохранители задержали военного инженера, который изготавливал и продавал взрывные устройства
10:55 / 21.10.2017
ОДЕССА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего, который занимался изготовлением и сбытом взрывных устройств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 21 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, вчера, 20 октября оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины и работниками 7-го Управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины задержали 27-летнего инженера одной из воинских частей Одесской области во время реализации им самодельных взрывных устройств.
Досудебным расследованием установлено, что капитан ВСУ осуществлял изготовление взрывных устройств, а также незаконно хранил взрывчатые вещества. В частности, в июле текущего года был задокументирован факт подконтрольной реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора за 2,6 тыс. гривен.
Инженер был задержан во время очередной реализации конструктивно измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов за 8 тыс. грн.
В настоящее время 27-летний военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ.., а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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