Правоохранители задержали военного инженера, который изготавливал и продавал взрывные устройства

10:55 / 21.10.2017

ОДЕССА, 21 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили и задержали военнослужащего, который занимался изготовлением и сбытом взрывных устройств, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 21 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, вчера, 20 октября оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с военной прокуратурой Одесского гарнизона Южного региона Украины и работниками 7-го Управления военной контрразведки Департамента контрразведки Службы безопасности Украины задержали 27-летнего инженера одной из воинских частей Одесской области во время реализации им самодельных взрывных устройств.

Досудебным расследованием установлено, что капитан ВСУ осуществлял изготовление взрывных устройств, а также незаконно хранил взрывчатые вещества. В частности, в июле текущего года был задокументирован факт подконтрольной реализации гражданину двух конструктивно измененных мобильных телефонов, учебного и боевого электродетонатора за 2,6 тыс. гривен.

Инженер был задержан во время очередной реализации конструктивно измененных мобильных телефонов и боевых электродетонаторов за 8 тыс. грн.

В настоящее время 27-летний военнослужащий задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 3 ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ.., а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия.