|
|
Правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в серии угонов элитных иномарок
17:31 / 20.10.2017
ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в серии угонов элитных иномарок на территории нескольких областей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 20 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, сотрудники областной прокуратуры совместно с сотрудниками Одесского управления Департамента внутренней безопасности и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователями Главного управления Национальной полиции в области разоблачили группу лиц, причастных к похищению элитных авто.
Во время спецоперации правоохранители задержали трех мужчин, которые похищали транспортные средства на территории нескольких областей.
По данным следствия, на счету этой группы похищение более десятка иномарок.
В ходе следственных действий в гаражных помещениях обнаружены два автомобиля, находящихся в розыске, как похищенные на территории Одессы, а также технические средства для отпирания замков.
В настоящее время указанные лица задержаны.
Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).
Проверяется причастность этих лиц к совершению других преступлений.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
16:56 20.10.2017
16:29 20.10.2017
Жители Одессы за 5 месяцев 287 раз обращались за помощью в полицейскую сеть противодействия домашнему насилию
16:03 20.10.2017
«Плотно припаркованный возле высоток автотранспорт мешает и работе прибывающих по вызову спасателей», — ГУ ГСЧС
15:03 20.10.2017
14:15 20.10.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.776
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»