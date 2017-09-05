17:31 / 20.10.2017

ОДЕССА, 20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в серии угонов элитных иномарок на территории нескольких областей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 20 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, сотрудники областной прокуратуры совместно с сотрудниками Одесского управления Департамента внутренней безопасности и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и следователями Главного управления Национальной полиции в области разоблачили группу лиц, причастных к похищению элитных авто.

Во время спецоперации правоохранители задержали трех мужчин, которые похищали транспортные средства на территории нескольких областей.

По данным следствия, на счету этой группы похищение более десятка иномарок.

В ходе следственных действий в гаражных помещениях обнаружены два автомобиля, находящихся в розыске, как похищенные на территории Одессы, а также технические средства для отпирания замков.

В настоящее время указанные лица задержаны.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Проверяется причастность этих лиц к совершению других преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.