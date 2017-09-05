Одесские полицейские разоблачили лжеминера

11:38 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские разоблачили мужчину, который вчера оставил ложное сообщение о минировании квартиры на ул. Ак. Филатова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, 18 октября в 22:40 в Киевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована квартира в одном из жилых домов на ул. Ак. Филатова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, спасатели, взрывотехники, работники Службы безопасности Украины, патрульные.

При обследовании помещений и прилегающей территории дома взрывных устройств обнаружено не было.

Предварительно установлено, что звонок совершил 36-летний житель указанного дома после ссоры со своей сожительницей.

Мужчина был доставлен в Киевский отдела полиции для проверки его причастности к совершению правонарушения.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.