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Одесские полицейские разоблачили лжеминера
11:38 / 19.10.2017

ОДЕССА, 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские полицейские разоблачили мужчину, который вчера оставил ложное сообщение о минировании квартиры на ул. Ак. Филатова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 октября, в Киевском отделе полиции в г. Одессе.

По информации отдела, 18 октября в 22:40 в Киевский отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что заминирована квартира в одном из жилых домов на ул. Ак. Филатова.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, спасатели, взрывотехники, работники Службы безопасности Украины, патрульные.

При обследовании помещений и прилегающей территории дома взрывных устройств обнаружено не было.

Предварительно установлено, что звонок совершил 36-летний житель указанного дома после ссоры со своей сожительницей.

Мужчина был доставлен в Киевский отдела полиции для проверки его причастности к совершению правонарушения.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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