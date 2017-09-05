2-дневная конференция по морской безопасности государства открылась сегодня в Одессе

15:59 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 18 октября, в Одессе начала работу конференция по морской безопасности государства, организованная по инициативе Государственной пограничной службы Украины при содействии Посольства США в Украине, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе Одесского отряда морской охраны ЮРУ ГПСУ.

По информации пресс-службы, в рамках конференции объединились Государственная пограничная служба Украины, Военно-морские силы Украины, Государственная служба чрезвычайных ситуаций, ГП Администрация морских портов Украины и руководители морских портов, Государственная служба Украины по безопасности на транспорте, КП Морская поисково-спасательная служба, Государственное агентство рыбного хозяйства, Государственная экологическая инспекция.

В ходе открытия конференции руководитель Программы экспертного контроля и безопасности границ Посольства США в Украине Дж. Джонс отметил, что цели мероприятия «заключаются в объединении государственных структур и органов, задействованных в сфере морской безопасности Украины, с тем, чтобы, обозначив существующие проблемы, наметить пути их решения».

«Реалии сегодняшнего дня требуют слаженности действий по обеспечению целенаправленного развития Украины как морского государства, защите и обеспечению ее национальных интересов и безопасности в Азовском, Черном морях и повышению международного авторитета Украины.

За время становления нашей страны как самостоятельного государства, развитие и трансформация как структур, так и их полномочий пережили немало. Встал вопрос максимальной оптимизации, исключения дублирования функций, обеспечения действенного разграничения по направлениям деятельности и ответственности. В то же время, нужно сохранить налаженное взаимодействие, начиная от уровня обмена информации и до проведения совместных рейдов, операций по противодействию современным угрозам морской безопасности страны. Таких, как: нелегальная миграция и торговля людьми, международный наркотрафик, незаконный оборот оружия и контрабанда товаров, безопасность транспортных морских путей, международный терроризм и др.», — отметили в пресс-службе.

Конференция продлится два дня, в течение которых участники презентуют позицию своих ведомств и будут работать в секциях по направлениям.

Итогом работы станет наработка единого общего документа, который будет положен в основу обращения к правительству Украины с инициативой создания целевой рабочей группы по совершенствованию законодательства, полномочий и порядка взаимодействия субъектов обеспечения морской безопасности Украины.