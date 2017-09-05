Прокуратура добилась возвращения государству 2 тысяч гектаров сельхозземель стоимостью 47 миллионов гривен

13:15 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура Одесской области предотвратила незаконное использование земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2 тыс. 100 га и стоимостью почти 47,5 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесским апелляционным хозяйственным судом отменено решение суда первой инстанции и принято новое решение, которым удовлетворен в полном объеме иск прокуратуры области к сельскохозяйственному предприятию и общества с ограниченной ответственностью.

Основанием иска стало заключение в 2015 году между ООО и сельскохозяйственным предприятием исправительного учреждения Одесской области мнимого договора подряда на выращивание зерновых культур для того, чтобы избежать заключения договора аренды.

Исковые требования прокуратуры заключались в признании недействительным мнимой сделки и возвращении указанного участка в государственную собственность.