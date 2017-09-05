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Три старушки, сидевшие на скамейке у дома, погибли в результате наезда пьяного водителя
09:21 / 13.10.2017
ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В селе Виноградовка Болградского района в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погибли три пожилые женщины, сидевшие на скамейке у дома, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, установлено, что 47-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2106», не справился с управлением и совершил наезд на сидящих на лавочке возле дома трех жительниц села — 83-х, 77 и 75 лет. Две гражданки от полученных травм скончались на месте, третья от полученных травм позже скончалась в больнице.
Предварительно установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина доставлен в отделение полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного производства.
Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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