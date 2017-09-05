«В Одесском регионе самый высокий уровень преступности и низкий уровень раскрываемости», — экс-зампрокурора области

16:31 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Бывший зампрокурора Одесской и Херсонской областей, ныне депутат Одесского облсовета Владислав Финик заявил, что криминальная ситуация в области за последний год несколько улучшилась, но Одесский регион лидирует по высокому уровню преступности и низким показателям раскрываемости преступлений, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом В. Финик заявил сегодня, 12 октября, на пресс-конференции «Политика и безопасность в Одесской области» в ИА «Контекст-Причерноморье».

«Эксперименты с реформами в органах прокуратуры и правоохранительных органах привели к их полному краху», — отметил депутат облсовета. По его данным, в течение 2015-16 г.г. уровень раскрываемости уголовных преступлений в Одесской области снизился до 5%.

«Милицию разогнали, а полицию так и не создали, в результате чего начались эксперименты. Бывшие бармены и официанты стали руководить подразделениями в 500 человек. Сейчас, с приходом генерала Дмитрия Головина, ситуация несколько улучшилась, поскольку он всё-таки профессионал. И закупка патрульных авто улучшила дела. Но Одесская область, по-прежнему, на последнем месте по уровню преступности — она очень высокая — и по уровню раскрываемости — самая низкая в стране», — подчеркнул В. Финик.

По его словам, сегодня в регионе на каждого следователя приходится по 500, а то и по 1,5 тыс. дел. Так что, «если преступление не раскрыто по «горячим следам», не обольщайтесь — завтра им уже никто не будет заниматься. Проблема в том, что государство даже не думает заниматься безопасностью наших граждан», — заявил В.Финик.