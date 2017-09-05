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Региональная комиссия по борьбе с коррупцией в органах МВД создана в Одесской области
14:27 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области создан новый общественный орган по борьбе с коррупцией — Региональная комиссия по вопросам борьбы и противодействию коррупции в органах системы внутренних дел, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сегодня, 10 октября, на первом заседании Региональной комиссии рассказал советник министра МВД Украины, глава Общественного совета МВД Украины Владимир Мартыненко.

Комиссия по вопросам борьбы и противодействию коррупции в органах системы внутренних дел в Украине была создана 2 года назад по инициативе В. Мартыненко на базе Харьковского ГУ Национальной полиции. После того, как новый орган по борьбе с коррупцией себя зарекомендовал как эффективный, решено было запустить такой пилотный проект и на территории Одесской области.

С целью обсуждения дальнейшей стратегии и рабочих планов в помещении ГУ Национальной полиции в Одесской области собрались региональные руководители всех подведомственных структур Министерства внутренних дел Украины, Фискальной службы, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы, Национальной гвардии, а также депутаты областного и городского советов.

Участники собрания высказали своё одобрение новому общественному органу по борьбе с коррупцией, предложив включить в состав комиссии по одному из служащих от каждой структуры, а также от депутатских корпусов. Было особо отмечено, что запрос на участие своего представителя поступит обязательно и в региональный союз журналистов.

Члены новой комиссии, в свою очередь, должны будут взять на себя организацию работы общественных приёмных в Одесском регионе с целью сбора информации и работы с обращениями граждан.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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