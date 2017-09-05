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Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве матроса ВМС
09:24 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве по неосторожности матроса ВМС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 9 октября Апелляционный суд Одесской области отказал в удовлетворении апелляционных требований стороны защиты и оставил без изменений решение Раздельнянского районного суда об аресте подозреваемого в убийстве по неосторожности.

В пресс-службе напомнили, что Раздельнянская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти матроса ВМС Украины в с. Егоровка в августе этого года.

После получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили гражданину о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности).

По ходатайству местной прокуратуры 29 сентября суд избрал подозреваемому меруа пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Досудебное расследование осуществляет Раздельнянский отдел полиции.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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