Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве матроса ВМС

09:24 / 10.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения в виде ареста подозреваемому в убийстве по неосторожности матроса ВМС, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 9 октября Апелляционный суд Одесской области отказал в удовлетворении апелляционных требований стороны защиты и оставил без изменений решение Раздельнянского районного суда об аресте подозреваемого в убийстве по неосторожности.

В пресс-службе напомнили, что Раздельнянская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту смерти матроса ВМС Украины в с. Егоровка в августе этого года.

После получения и исследования результатов судебной экспертизы правоохранители сообщили гражданину о подозрении по ч. 1 ст. 119 УК Украины (убийство по неосторожности).

По ходатайству местной прокуратуры 29 сентября суд избрал подозреваемому меруа пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Досудебное расследование осуществляет Раздельнянский отдел полиции.