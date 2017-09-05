Правоохранители задержали в Одессе банду, ограбившую водителя и пассажиров микроавтобуса в Херсонской области

17:38 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе «по горячим следам» задержано 9 лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на водителя и пассажиров автомобиля «Mersedes Sprinter» на автотрассе в Каховском районе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили сегодня, 9 октября, в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

По информации пресс-службы, прокуратура Херсонской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения разбойного нападения на автомобильной трассе в Каховском районе на водителя и пассажиров автомобиля «Mersedes Sprinter». Потерпевшим нанесен материальный ущерб на сумму около 202 тыс. гривен.

В ходе проведения санкционированного обыска в Одессе «по горячим следам» выявлено 9 лиц, деливших денежные средства и другое имущество, похищенное во время этого разбойного нападения.

В настоящее время обыски продолжаются, проверяется причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Херсонской области.

После проведения всех необходимых следственных действий будет решен вопрос о задержании указанных лиц в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.