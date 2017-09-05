Заместитель Измаильского прокурора и депутат облсовета задержаны при получении 40 тысяч долларов взятки

12:26 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работники Генпрокуратуры задержали заместителя руководителя Измаильской местной прокуратуры и депутата Одесского облсовета при получении 40 тысяч долларов взятки, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 9 октября, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

По информации Управления, Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту вымогательства работником прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского областного совета неправомерной выгоды у предпринимателя.

В ходе досудебного расследования установлено, что заместитель руководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области по предварительному сговору с депутатом Одесского облсовета на протяжении июня-сентября вымогали у директора предприятия 40 тыс. долларов США за непрепятствование осуществлению предпринимательской деятельности, связанной с выращиванием зерновых культур.

Прокурор и депутат были задержаны следователями Генеральной инспекции совместно с сотрудниками СБУ после получения неправомерной выгоды в размере 40 тыс. долларов США (1 млн. 71 тыс. 984 грн).

Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.