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Сотрудники Измаильской полиции разоблачили интернет-мошенницу
13:43 / 07.10.2017
ОДЕССА, 07 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Измаильского отдела полиции разоблачили 20-летнюю девушку, которая обманывала граждан, предлагая на продажу одежду через социальные сети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 7 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Как отметили в отделе, в Измаильский отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала правоохранителям, что в одной из социальных сетей зашла на страницу, владелец которой дала объявление по продаже детской и взрослой одежды. Связавшись с продавцом, она договорилась о покупке товара и перевела деньги через терминал самообслуживания на указанный девушкой-продавцом номер банковской карты.
После перевода денег связь с продавцом пропала, а выбранный товар женщине никто не выслал.
Понимая, что была обманута мошенницей, покупатель обратилась в полицию.
Как рассказал начальник Измаильского отдела полиции Александр Суржик, «По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили 20-летнюю злоумышленницу — жительницу города Измаила. Правоохранители проверяют девушку на причастность к другим фактам мошенничества».
Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Досудебное следствие продолжается.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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