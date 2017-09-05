Сотрудники Измаильской полиции разоблачили интернет-мошенницу

13:43 / 07.10.2017

ОДЕССА, 07 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сотрудники Измаильского отдела полиции разоблачили 20-летнюю девушку, которая обманывала граждан, предлагая на продажу одежду через социальные сети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 7 октября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, в Измаильский отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала правоохранителям, что в одной из социальных сетей зашла на страницу, владелец которой дала объявление по продаже детской и взрослой одежды. Связавшись с продавцом, она договорилась о покупке товара и перевела деньги через терминал самообслуживания на указанный девушкой-продавцом номер банковской карты.

После перевода денег связь с продавцом пропала, а выбранный товар женщине никто не выслал.

Понимая, что была обманута мошенницей, покупатель обратилась в полицию.

Как рассказал начальник Измаильского отдела полиции Александр Суржик, «По данному факту было открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции разоблачили 20-летнюю злоумышленницу — жительницу города Измаила. Правоохранители проверяют девушку на причастность к другим фактам мошенничества».

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Досудебное следствие продолжается.