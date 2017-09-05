Передано в суд дело бандитской группировки, возглавляемой адвокатом

13:46 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении участников вооруженной организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, разбое, бандитизме и незаконном обращении с оружием, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, преступную группу разоблачили и задержали сотрудники отдела криминальной полиции и следователи Приморского отдела полиции совместно с работниками КОРД ГУНП в области.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2016 г. адвокат, который практиковал в Одессе, решил создать банду, в состав которой вошли трое мужчин.

В течение года группировка, вооруженная огнестрельным оружием, совершала разбойные нападения на граждан на территории Одессы. Нападающие «специализировались» на клиентах пунктов обмена валют, где и выжидали своих потенциальных жертв.

Общий размер ущерба, причиненного разбоями и мошенничеством, составляет почти 3 миллиона гривен.

По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь обвинительный акт в отношении группировки направлен в суд.