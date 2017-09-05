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Передано в суд дело бандитской группировки, возглавляемой адвокатом
13:46 / 05.10.2017
ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская местная прокуратура №3 (Приморский район) направила в суд обвинительный акт в отношении участников вооруженной организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, разбое, бандитизме и незаконном обращении с оружием, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, преступную группу разоблачили и задержали сотрудники отдела криминальной полиции и следователи Приморского отдела полиции совместно с работниками КОРД ГУНП в области.
В ходе расследования установлено, что в ноябре 2016 г. адвокат, который практиковал в Одессе, решил создать банду, в состав которой вошли трое мужчин.
В течение года группировка, вооруженная огнестрельным оружием, совершала разбойные нападения на граждан на территории Одессы. Нападающие «специализировались» на клиентах пунктов обмена валют, где и выжидали своих потенциальных жертв.
Общий размер ущерба, причиненного разбоями и мошенничеством, составляет почти 3 миллиона гривен.
По ходатайству прокуратуры суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь обвинительный акт в отношении группировки направлен в суд.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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