Передано в суд дело грабителя кредитного учреждения

11:24 / 27.09.2017

ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего одессита, подозреваемого в разбойном нападении на учреждение кредитования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего одессита, подозреваемого в совершении «разбоя, соединенного с проникновением в помещение» (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

Установлено, что указанный человек в июле этого года проник в помещение кредитного учреждения на проспекте Добровольского и, угрожая пистолетом, похитил почти 6 тысяч гривен и телефон сотрудницы.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.