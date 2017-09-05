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Передано в суд дело грабителя кредитного учреждения
11:24 / 27.09.2017
ОДЕССА, 27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Направлен в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего одессита, подозреваемого в разбойном нападении на учреждение кредитования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №4 направила в суд обвинительный акт в отношении 27-летнего одессита, подозреваемого в совершении «разбоя, соединенного с проникновением в помещение» (ч. 3 ст. 187 УК Украины).
Установлено, что указанный человек в июле этого года проник в помещение кредитного учреждения на проспекте Добровольского и, угрожая пистолетом, похитил почти 6 тысяч гривен и телефон сотрудницы.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Суворовского отдела полиции.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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