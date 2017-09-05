Передано в суд дело подозреваемого в убийстве и изнасиловании 17-летней девушки

14:00 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в умышленном убийстве и изнасиловании 17-летней девушки, совершённом в июне этого года на ул. Агрономической, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, Одесская местная прокуратура №2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт по п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152, ч. 1 ст. 185 УК Украины в отношении гражданина, который обвиняется в умышленном убийстве, изнасиловании несовершеннолетней и краже.

Установлено, что обвиняемый в июне этого года на ул. Агрономической в Одессе напал на 17-летнюю девушку и ударил ее деревянным черенком от лопаты по голове. После того, как потерпевшая упала, нанес ей несколько ударов, в результате чего она потеряла сознание. В дальнейшем он изнасиловал девушку и похитил деньги и мобильный телефон.

По ходатайству прокуратуры указанном гражданину была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводили следователи Малиновского отдела полиции.