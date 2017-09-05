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Вынесен приговор задержанному в Одесском аэропорту торговцу людьми
13:40 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вынесен приговор задержанному в Одесском аэропорту торговцу людьми — 5 лет тюремного заключения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в пресс-службе, результатом взаимодействия оперативных работников Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, представителей прокуратуры Одесской области и следственных подразделений Национальной полиции Одесской области стало разоблачение ряда международных каналов торговли людьми.

В марте этого года в аэропортах «Борисполь» и «Одесса», во время попыток переправки пятерых женщин за границу, были задержаны 40-летний гражданин Китая и 22-летний гражданин Украины.

«В дальнейшем, благодаря проведенным мероприятиям, было собрано достаточно доказательств, которые указывали на то, что злоумышленники из корыстных побуждений вербовали украинок для предоставления услуг интимного характера в развлекательных заведениях за рубежом, пользуясь при этом уязвимым положением жертв.

Логическим завершением данной операции стало судебное разбирательство, состоявшееся на днях в Приморском районном суде города Одессы, в ходе которого на основе собранных доказательств вынесены приговоры обоим вышеуказанным лицам — они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет», — добавили в секторе.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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