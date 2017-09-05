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Правоохранители проверяют сообщение о минировании Апелляционного суда
10:43 / 20.09.2017
ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют поступившее сообщение о минировании Апелляционного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, сегодня в 10:10 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован Апелляционный суд, который расположен на ул. Гайдара, 24а.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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