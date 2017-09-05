Одесса > Новости > Правоохранительные органы Правоохранители проверяют сообщение о минировании Апелляционного суда 10:43 / 20.09.2017 ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесские правоохранители проверяют поступившее сообщение о минировании Апелляционного суда, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области. По информации отдела, сегодня в 10:10 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что заминирован Апелляционный суд, который расположен на ул. Гайдара, 24а. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. версия для печати