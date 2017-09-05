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Комплексные учебно-методические сборы водолазов прошли в Одессе
16:33 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе под эгидой Антитеррористического центра Украины, состоялись комплексные учебно-методические сборы водолазных специалистов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

По информации сектора, в сборах приняли участие: отдел специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны, представители Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В течение недели участники собрания отрабатывали тактику и технику действий в составе тактических групп при выполнении специальных заданий на воде и водных объектах. Также совершенствовались навыки по действиям в составе штурмовой группы на борту судна во время освобождения заложников и обезвреживания террористов. Во время тренировок отрабатывалось слаживание подразделений и тренировки водолазов на выносливость. В течение заплыва водолазы, экипированные только костюмами и ластами, за 4 часа преодолели расстояние около 10 километров.

«Эти сборы отличались от предыдущих тем, что был добавлен элемент тренировок с использованием служебной собаки на борту судна. Стоит отметить, что для абордажа в этот раз использовались три различных судна — по габаритам и высоте, одно из которых стояло в море на рейде. Относительно длительного заплыва: сложность была в том, что высота волны, сила течения и дальность были значительно больше, чем на прошлых сборах. Да, было действительно трудно, и иногда казалось, что эту дистанцию мы не сможем преодолеть самостоятельно. Однако, непоколебимая вера в себя и свои силы и поддержка коллег, находившихся рядом, все же помогли добраться до финиша», — рассказал начальник сектора инструкторов отдела подготовки персонала Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, майор Роман Мищук.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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