Оба сегодняшних сообщения о минировании оказались ложными

15:24 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Поступившие сегодня в полицию сообщения о возможности взрывов на ул. Дерибасовская и ул. Ак. Вильямса не нашли своего подтверждения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

В отделе напомнили, что в первой половине дня на спецлинию «102» поступило сообщение от женщины, которая слышала от неизвестного мужчины о запланированном взрыве на Дерибасовской.

Прибывшие на место происшествия следственно-оперативная группа и взрывотехники никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.

На стройплощадке на ул. Ак. Вильямса, которая стала вторым за сегодня «объектом минирования», также никаких взрывоопасных веществ, устройств или предметов не обнаружено. Во время проверки здесь были эвакуированы 14 человек.

Принимается решение о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.