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Два десятка полицейских пострадали в результате вчерашних столкновений у Черноморского суда
08:42 / 19.09.2017

ОДЕССА, 19 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В результате столкновений у здания Черноморского суда, где вчера рассматривалось «дело 2 мая», пострадали два десятка полицейских, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

Как отметили в отделе, «активисты возле суда нарушали общественный порядок, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, а также тротуарную плитку в работников полиции и служебный автобус.

Вследствие столкновений около 20 сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести».

Полиция квалифицировала действия по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

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