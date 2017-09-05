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Полиция выясняет обстоятельства конфликта со взрывом гранаты на Люстдорфской дороге
09:35 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция выясняет обстоятельства ночного конфликта со взрывом гранаты на Люстдорфской дороге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
По информации отдела, в 00:40 в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство ГУНП в Одесской области.
Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов.
В результате произошел взрыв.
Пострадавшие, число которых пока не называется, доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями.
С места события были изъяты чека от гранаты и осколки.
Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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