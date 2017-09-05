Полиция выясняет обстоятельства конфликта со взрывом гранаты на Люстдорфской дороге

09:35 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская полиция выясняет обстоятельства ночного конфликта со взрывом гранаты на Люстдорфской дороге, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 сентября, в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.

По информации отдела, в 00:40 в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Люстдорфская дорога взорвалась граната.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет, похожий на гранату, и бросил в сторону оппонентов.

В результате произошел взрыв.

Пострадавшие, число которых пока не называется, доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

С места события были изъяты чека от гранаты и осколки.

Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.