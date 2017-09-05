Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, который хранил 600 граммов тротила

09:49 / 12.09.2017

ОДЕССА, 12 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Прокуратура сообщила о подозрении мужчине, в квартире которого обнаружено 600 граммов тротила, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 12 сентября, в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По информации пресс-службы, 7 сентября сотрудники прокуратуры совместно с работниками отдела противодействия наркопреступности и следователями ГУНП в Одесской области во время проведения санкционированного обыска квартиры по месту жительства гражданина изъяли 600 г тринитротолуола (тротила) и 20 г марихуаны, а также принадлежности для употребления наркотических средств.

Изъятое имущество направлено на экспертизу.

В ходе расследования уголовного производства прокуратура области сообщила мужчине о подозрении в незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 2 ст. 263 УК Украины).